Кола се вряза в карнавал в Белгия, сред жертвите има дете

Кола се вряза в насъбрало се множество хора на карнавал в Белгия.

По данни на полицията поне шестима са загубили живота си, ранените са поне 50 като над 25 от тях са пострадали тежко.

Сред загиналите има едно дете.

Това е станало в малко селище, източно от град Монс, в ранните часове на деня. Двама младежи са били в колата. Те са задържани. Автомобилът се е движел с голяма скорост и нямало следи от спирачен път.

Към момента не е ясна причината за тежкия случай. По-късно днес полицаи и прокурори ще дадат пресконференция, за да обявят първоначалната версия.

‘At least four dead’ as car crashes into carnival in Belgium https://t.co/wmvaRD5cNq