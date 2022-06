Столтенберг и премиерът на Финландия обсъдиха членството на страната в НАТО

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обсъди във Вашингтон с финландската министър-председателка Сана Марин перспективите за приемането на страната ѝ в НАТО. Това съобщи Столтенберг в профила си в Туитър.

,,Обсъдихме необходимостта да се вземе под внимание безпокойството на Турция, както и придвижването на заявките на Финландия и Швеция за членство в НАТО'', написа Столтенберг.

Great to meet with Prime Minister @MarinSanna of our close partner #Finland in Washington. We discussed the need to address #Turkey's concerns & move forward with the #NATO membership application by Finland & Sweden. pic.twitter.com/wPTjhYHMLy