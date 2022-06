Достъпът на руски лобисти до Европейския парламент вече е забранен

Забранява се достъпът на руски лобисти до Европейския парламент, заяви днес неговата председателка Роберта Мецола, като изтъкна, че Европа трябва да се пази от влиянието на Кремъл и пропагандата, свързана с войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Русия нападна Украйна преди повече от три месеца, което предизвика въвеждането на редица санкции от Европейския съюз срещу Москва.

Ръководителят на ЕП: Не ни е страх от Путин

Представители на руски компании вече не могат да влизат, считано от днес, написа Мецола в Туитър.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.



We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.



We will remain united & strong against autocrats.