Ръководителят на ЕП: Не ни е страх от Путин

Европейският парламент призова всички страни от ЕС да наложат ембарго върху енергийните доставки от Русия. Това става ясно от публикация в "Туитър" на ръководителя на ЕП Роберта Мецола.

"Дойде време да сложим край на зависимостта си от автократите веднъж завинаги", допълва тя.

The will not be blackmailed. We are not afraid of Putin.



& other targeted states will find our support.@Europarl_EN calls for an immediate pan-European embargo on Kremlin-controlled energy supplies.



It’s time to cut our dependencies on autocrats once and for all.