ЕК: Oчаквамe ЕС да прекрати бързо зависимостта си от вноса на руски горива

Възможно най-бързо трябва да прекратим зависимостта си от вноса на руски горива и съм дълбоко убедена, че можем, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Русия вече трети месец води война с Украйна и заплашва всички, които подкрепят Украйна да упражни правото си на защита срещу нападателя. Войната на (руския президент Владимир) Путин поставя основни изпитания пред нашия съюз. Войната разтресе енергийните пазари и показва нашата зависимост от вноса на изкопаеми горива, колко сме уязвими да разчитаме за този внос на Русия. Затова възможно най-бързо трябва да прекратим тази зависимост, добави тя.

ЕК очаква пълно прекратяване на газовите доставки от Русия

Фон дер Лайен отчете, че за последните месеци делът на внасяния в ЕС руски газ е намалял с 14 на сто до 26 процента, но и че скоростта в тази посока трябва да се повиши.

Трябва да пестим енергия, да разнообразяваме руската енергия с внос от източници, на които може да се има доверие, нужни са големи инвестиции във възобновяема енергия, посочи тя.

Председателят на ЕК отбеляза, че ЕС предвижда два милиарда евро за изграждане на инфраструктура, която ще позволи да се спре вносът на руски петрол.

