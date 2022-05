Германия изпраща ракети и противотанкови мини в Украйна

Германия ще изпрати още военна помощ за Украйна под формата на ракети и противотанкови мини, твърдят източници до сп. "Шпигел", която доставка бе потвърдена от украинските власти.

Междувременно Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че е провел разговор с германския канцлер Олаф Шолц, в който е изказал благодарности за помощта, която получава Украйна от Германия.

Held productive talks with @Bundeskanzler. Discussed the situation on the frontline, further pressure on Russia, sanctions increase, the prospects of peace. Appreciate support, including defensive one. We count on further assistance on path to full membership in the #EU