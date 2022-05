Германският външен министър е на посещение в Украйна

Първият дипломат на Германия Аналена Бербок пристигна днес в Буча – украинския град близо до Киев, където бяха открити стотици убити цивилни след руската окупация през март, предаде Франс прес.

Аналена Бербок започна своята изненадваща визита сутринта, като разговаря с жители на града, разположен северозападно от столицата, видя журналист от АФП.

Министърката бе придружена от генералния прокурор на Украйна Ирина Венедиктова, информираха ДПА и ТАСС.

Следобед се очаква Бербок да разговаря с украинския си колега Дмитро Кулеба. Програмата й включва и среща с президента на страната Володимир Зеленски.

Според ДПА Бербок смята освен това да отвори отново посолството на Германия в Киев, затворено от средата на февруари.

Изненадваща визита на канадския премиер в Украйна

Визитата на Бербок бе предшествана от седмици разногласия между властите на Германия и на Украйна.

От началото на руската инвазия нито един представител на германското ръководство не е посещавал Украйна за разлика от представители на други държави, посочва в. "Зюддойче цайтунг".

https://t.co/jNRuqMmCKz

The Foreign Ministers of Germany and the Netherlands arrived on May 10 to visit Ukraine.



German Foreign Minister Annalena Burbock began her visit from Bucha, where she spoke with the local community, who told her about the atrocities of the russians. pic.twitter.com/qsp5QcADeD