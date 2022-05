Германия подкрепя членството на Косово в Съвета на Европа

Пратеникът на германското правителство за Западните Балкани Мануел Сарацин заяви, че становището на Германия е ясно - Косово е в сърцето на Европа и принадлежи на Съвета на Европа, съобщи Танюг.

Сарацин написа в Туитър, че вчера е изразил пред министъра на външните работи на Косово Доника Гервала подкрепата на Германия към Косово за членство в Съвета на Европа.

Прищина на 12 май внесе искане да бъде приета в Съвета на Европа, което Белград оцени като нарушаване на Вашингтонското споразумение, допълва БТА.

The position of #Germany is clear:#Kosovo is at the heart of #Europe and belongs in the Council of Europe @coe. Yesterday I assured @gervallaschwarz @MFAKOSOVO our support for the membership bid!@GermanyCoE @GERonWEB pic.twitter.com/p4kNxvUODF