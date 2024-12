Евакуираха Айфеловата кула – един от най-посещаваните туристически обекти в Париж.

Причината - задействането на противопожарна аларма заради късо съединение в асансьорната уредба. Информацията потвърди компанията, която стопанисва Айфеловата кула, предаде Ройтерс.

Айфеловата кула затвори временно заради обилен снеговалеж във Франция и Германия

Няма пострадали. Туристическият обект беше отворен след няколко часа, но достъпът до втория му етаж е временно забранен.

#WATCH | Eiffel Tower has now reopened after there was a fire reported that led to the evacuation of around 1,200 people. The cause of the fire was reportedly cables overheating. #EiffelTower #France #ParisNews pic.twitter.com/Cao7blhIa4