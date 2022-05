Украински командир поиска помощ от Мъск за евакуация от "Азовстал"

Един от украинските бойци, намиращи се в стоманодобивния завод "Азовстал" в град Мариупол, се обърна към милиардера Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, с молба да помогне за евакуацията им, съобщава Ройтерс.

Редица цивилни вече бяха спасени през миналата седмица от завод "Азовстал" по силата на споразумение с Русия, но не беше постигнато споразумение с Москва за евакуация на стотици украински бойци, някои от които са ранени, след седмици на ожесточени руски бомбардировки на стоманодобивния комплекс.

"Хората казват, че Вие, идвате от друга планета, за да научите хората да вярват в невъзможното. Нашите планети са една до друга, като аз живея на място, където е почти невъзможно да се оцелее“, написа в "Туитър" командирът на 36-а бригада на морската пехота Сергей Волина.

Той допълни, че е създал акаунта в "Туитър", само за да може да се свърже с Мъск.

Украйна: Деблокиране на "Азовстал" в Мариупол би струвало много жертви

"Помогнете ни да излезем от "Азовстал" към страна-посредник. Ако не вие, кой тогава?", написа той.

Не е ясно дали Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, е видял туита на Волина, посочва Ройтерс.

