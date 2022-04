Антониу Гутериш към украинския народ: "Няма да се предадем"

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш Антониу Гутериш е португалски политик. Гутериш е роден в Лисабон на 30 април 1949 г. в религиозно се обърна към украинския народ с думите "Няма да се предадем". Това написа той в профила си в социалната мрежа Twitter.

Бях развълнуван от устойчивостта и смелостта на народа на Украйна. Посланието ми към тях е просто: Няма да се предадем, пише в публикацията си Гутериш.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price.