ЕС даде и на Молдова въпросник за кандидат за членство

Молдова и Грузия получиха от европейския комисар по разширяването Оливер Вархей въпросници за кандидати за членство в Европейския съюз, предаде ДПА.

Молдова и Грузия подадоха молби за членство в ЕС след нахлуването на Русия в Украйна.

Молдова за разлика от Грузия и Украйна не се стреми към НАТО, каза молдовският външен министър

"Предадох въпросника за молбата за членство в ЕС на външния министър на Молдова Нику Попеску в Люксембург днес. Това е първа стъпка. Ние сме готови да работим много бързо, така че колкото по-бързо го попълните, толкова по-бързо ще можем да предоставим становището на Европейския съвет", сподели в Туитър Оливер Вархей.

I handed over the questionnaire on #EU application to Foreign Minister of #Moldova @nicupopescu in Luxembourg today: ‘A first step. We are ready to go very fast, so the faster you fill it out, the faster we will be able to provide the opinion to the European Council.’ pic.twitter.com/2pVkxGf0By