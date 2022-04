Грета Тунберг ще публикува книга за климатичните промени

Шведската екоактивистка Грета Тунберг Грета Тинтин Елеонора Ернман Тунберг, родена на 3 януари 2003 г. е шведска ученичка и климатична обяви, че планира да публикува книга за климатичните промени, предаде ДПА.

"Поканих повече от 100 водещи гласове от целия свят - учени, експерти, активисти и автори, за да подготвим книга за климата - и екологичната криза от холистична гледна точка", написа в Туитър 19-годишната Тунберг.

Климатичните промени са само един от симптомите на по-голяма криза на устойчивостта, заяви тя според публикация във в. "Гардиън".

Тунберг изрази надежда книгата да стане вид справочник за различните, но тясно свързани кризи.

Климатични протести, Грета Тунберг държи реч в Глазгоу

Сред авторите ще бъдат специалистите по климата Йохан Рокстрьом и Катрин Хейхоу, икономистът Томас Пикети и писателката Маргарет Атуд.

Книгата трябва да бъде публикувана във Великобритания през октомври.

