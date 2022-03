Еврокомисията пак одобри държавна помощ за туроператори от 35 € на седалка

© Novini.bg

Европейската комисия одобри възобновяването на държавната помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, съобщиха от ЕК.

Възобновяването на мярката за държавна субсидия от 35 € на седалка по реда на чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение SA.102193 (2022/N) – Bulgaria COVID-19: State aid for tour operators (re-introduction of scheme SA.58050, as amended by SA.60082 and SA.63497) беше одобрено с Решение C (2022) 1846 от 22.03.2022 г. на Европейската комисия.

ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Мярката представлява безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оперативен капитал за туроператорите, които осъществяват организирани туристически пътувания с въздушен транспорт до Република България.

Субсидията от 35 евро е за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Държавната помощ е предвидена за полети реализирани от 01.06.2021 г. до 14.05.2022 г., като заявленията за кандидатстване ще се приемат от отварянето на схемата на 30.03.2022 до 31.05.2022 г.

Подаването на заявленията за държавна помощ ще се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) https://enims.egov.bg, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Насоките за кандидатстване за тази схема ще бъдат публикувани на български и английски език в системата СУНИ.

0









Копирано