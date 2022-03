Италия е готова да възстанови театъра в Мариупол

Италия е готова да възстанови театъра в обсадения украински град Мариупол, която бе опустошен при бомбено нападение. Това заяви италианският министър на културата Дарио Франческини, предадоха световните агенции, цитирани от Нова телевизия.

"Правителството одобри предложението ми да предоставим на Украйна ресурсите и средствата, за да възстановят възможно най-скоро театъра. Театрите на всички страни принадлежат на цялото човечество", написа Франческини в Туитър.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy