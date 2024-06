Ето кои са следващите ръководители на институциите на ЕС, Урсула фон дер Лайен с втори мандат

Европейският съвет одобри тази нощ Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е за втори мандат начело на Европейската комисия. Това съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел Шарл Мишел – белгийски политик и премиер на страната. Шарл Мишел е роден на 21 декември 1975 г. в на пресконференция след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Той добави, че за негов приемник като ръководител на Европейския съвет от 1 декември е бил избран бившият португалски премиер Антониу Коща. За следващ върховен представител на ЕС по външната политика е предложена Кая Калас, премиер на Естония.

Мисията е изпълнена, изчерпахме дневния ред още в първия ден на подготвеното двудневно заседание, отбеляза Мишел. Той добави, че за него е голямо удоволствие и чест да съобщи резултатите от заседанието. По неговите думи Европейският парламент трябва да поеме своята отговорност в следващите седмици, предаде БТА.

Решенията за Фон дер Лайен и Калас, както и за бъдещите еврокомисари, подлежат на гласуване от евродепутатите, като се очаква вотът за кандидатурата на Фон дер Лайен да бъде още през юли.

Фон дер Лайен изрази благодарност за получената досега подкрепа. Това е голяма чест, каза тя. Фон дер Лайен уточни, че Калас ще бъде неин заместник в следващата ЕК.

Лидерите на ЕС се споразумяха за втори мандат на Фон дер Лайен

Кая Калас заяви, че за нея гласуването в Европейския съвет е голяма чест и носи огромна отговорност. Целта ми е да работя за европейското единство, да защитавам интересите и ценностите на ЕС, допълни тя.

Grateful to Leaders for endorsing my nomination for a second mandate.



Delighted to share this moment with my friends Antonio Costa & Kaja Kallas.



Now I will seek confirmation from the European Parliament, after presenting my political guidelines ↓ https://t.co/bqxlFptq7b