Стачка на служители на летища отмени стотици полети от и до Германия

Стачка на летищния персонал доведе до отмяната на стотици полети до и от Германия днес, предава БНР.

Стачкуват служителите на шест летища. Най-силно засегнато е летището в Берлин.

Заради стачка на служителите по сигурността на шест летища в Германия днес бяха отменени стотици полети от и до страната.

Служителите по сигурността на някои германски летища стачкуват

Стачкува персоналът за проверка на паспортите и на багажите на летищата в Берлин, Дюселдорф, Кьолн-Бон, Бремен, Хановер и Лайпциг.

Най-тежко засегнато е летището в Берлин - там днес няма да се изпълнят две трети от планираните полети.

Дюселдорф зачеркна 160 полета, а Кьолн-Бон - 82.

Засегнати са десетки хиляди пътници. Властите препоръчват пътуващите днес да се обръщат към авиокомпаниите си, за да разберат ще се състои ли техният полет.

Утре стачката ще обхване и летищата във Франкфурт, Хамбург, Щутгарт и Карлсруе.

Служителите стачкуват за по-високо заплащане.

На Летище София полетите за и от Германия се обработват нормално, няма нарушение на летищното разписание. Два полета от Мюнхен 13.05 и от Франкфурт в 13.35 са кацнали, а в 6.40, 6.50,13.45 са излетели за Мюнхен и в 10.20 за Берлин , се вижда от сайта на летището.

