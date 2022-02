Унгария: Не сме се противопоставяли на изключването на Русия от SWIFT

Никога не сме се противопоставяли на налагането на санкции срещу Русия, включително и срещу изключването на Москва от системата SWIFT. Тези новини са фалшиви. Това изявление направи говорителят на унгарския кабинет Золтан Ковач в пост, публикуван в профила на правителството в Будапеща в „Туитър“.

(2/5) In the meantime, I am saddened and shocked to see that some representatives of international politics and the international press dare to fabricate fake news and lies. It boggles my mind that, while there is a war and people are dying, some are running fake news factories.