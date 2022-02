Италия подкрепя изключването на Русия от разплащателната система СУИФТ

Италианският премиер Марио Драги е подкрепил в телефонен разговор с Володимир Зеленски идеята за изключване на Русия от глобалната разплащателна система СУИФТ. Това заяви в "Туитър" президентът на Украйна, цитиран от Ройтерс.

"Това е началото на нова страница в историята на нашите държави", написа Зеленски.

This is the beginning of a new page in the history of our states . #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.