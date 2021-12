Берлинското метро бори стреса с билет с вкус на канабис

Операторът на обществения транспорт в Берлин „Бе Фау Ге“ (BVG) предлага тази седмица на пътниците, стресирани от COVID кризата и пазаруването за Коледа, ядивен билет с аромат на конопено масло, съобщи Франс прес.

"Хората, които искат да прекарат спокойна Коледа, го правят с нас – „Бе Фау Ге“. И за да им осигурим допълнителен релакс, намерихме начин", обяснява във видеопрезентацията си компанията оператор на обществените автобуси, трамваи и метрото в Берлин.

Got to love the berlin public transport for thinking of creative ways to reduce stress during the holidays! #BVG #hanfticket #MerryChristmas pic.twitter.com/lbPjKQNNcY