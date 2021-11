Пожар в центъра на Париж

Пожар избухна в сграда в 9-и район на Париж, близо до площада на операта. Това съобщи NOVA, позовавайки се на телевизия BFM.

Огънят е пламнал в 10:30 ч. местно време днес на третия етаж на сградата на булевард "Капуцини". Както е уточнено, помещенията на един от офисите, разположени в сградата, са запалени.

Fire breaks out near Place de L'Opera in Paris.



Paris has had its fair share of fires in recent times.pic.twitter.com/RHUPd8l4YF