Един загинал и двама ранени при инцидент в метрото в Атина

Един човек загина при инцидент в метрото в Атина, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в 04:05 тази сутрин по най-старата линия на метрото, която свързва атинския района на Кифисия с пристанището в Пирея. Специализирана товарна мотриса е започнала да се движи неконтролируемо и се ударила в друга мотриса, докарана там, за да я спре. В резултат на сблъсъка е загинал 41-годишен служител и са ранени други двама.

Като причина за случилото се посочва отказът на спирачките на товарната мотриса. В резултат на повредата тя е развила 50 километра в час. На мотрисата е имало седем души, като някои от тях са успели да скочат на една от станциите.

Започнало е разследване на инцидента.

