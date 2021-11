Климатичната конференция в Глазгоу се оказа недостъпна за израелска министърка в инвалидна количка

Израелската министърка на енергетиката Карин Елхарар не можа да участва в работата на климатичната конференция на ООН в Глазгоу вчера, тъй като предложеният й транспорт се оказал недостъпен за инвалидна количка. Това съобщи самата тя в телевизионно интервю, цитирано от Ройтерс.

Елхарар каза за израелската телевизия "Канал 12", че не е успяла да стигне до мястото на конференцията, тъй като дотам можело да се стигне само пеш или с автобус, който не бил приспособен за инвалидни колички.

След призива си за спасяването на планетата, Борис Джонсън се прибира от Шотландия в Лондон със самолет

"Дойдох на конференцията, за да се срещна с колегите си от цял свят и да помогна в общата ни борба срещу климатичната криза, написа в Туитър тя. "Тъжно е, че през 2021 г. Организацията на обединените нации, която насърчава достъпността за хората с увреждания, не се грижи да достъпността на собствените си събития".

Елхарар изрази надежда, че за днес ще бъде намерено решение, предаде БТА.

Израелският външен министър се е свързал с организаторите на конференцията и им е казал, че е невъзможно да се тревожиш за бъдещето, климата и хората като цяло, ако преди това не се погрижиш за отделния човек, за достъпа и за хората с увреждания.

Британският посланик в Израел Нийл Уиган се извини за нелепата ситуация.

Israel's energy minister Karine Elharrar says she was unable to participate in the first full day of the U.N.'s COP26 climate summit because the entrances to the conference are not handicap accessible.https://t.co/l4I4SoeHs4