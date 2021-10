Антиваксъри нападнаха британски министър в Лондон

Протестиращи атакуваха британски министър в Лондон.

Кадри от социалните мрежи показват министърът на жилищното настаняване Майкъл Гоув да върви сам, когато група антиваксъри го засипват с обиди и словесни нападки.

За щастие, полицията се отзовала бързо и Гоув успял да се скрие в сграда наблизо.

Британските власти обявиха убийството на депутата Дейвид Еймс за терористична атака

Инцидентът се случи само няколко дни след жестокото убийство на депутат, който беше наръган с нож в църква по време на среща с гласоподаватели.

Той е вторият убит политик за по-малко от 5 години, което поражда сериозен въпрос за безопасността на политиците на Острова.

It appears as if the man who harassed Michael Gove today has form. pic.twitter.com/a4Efy7V756