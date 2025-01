Лидерката на „Алтернатива за Германия“ пред Елон Мъск: Нямам нищо общо с Хитлер, той е бил комунист

Мултимилиардерът Елон Мъск проведе през вчерашния ден разговор с лидерката на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел, който бе излъчван на живо в социалната му мрежа Х.

В диалога си с Вайдел Мъск изрази подкрепата си за АзГ преди предстоящите национални избори в Германия, пораждайки опасения в цяла Европа за потенциална намеса от страна на най-богатия човек в света във вота.

От своя страна Вайдел благодари на Мъск за възможността да бъде проведен „нормален разговор“, подчертавайки, че партията ѝ е „консервативна“, а не крайнодясна, какъвто образ се опитват да ѝ наложат не само в Германия, но и в Европа.

Собственикът на „СпейсЕкс“ и „Тесла“ я увери, че „ще препоръча“ на хората да гласуват за АзГ.

Смятам, че Алис Вайдел е много разумна личност и това може да се види в разговора ни, не спести суперлативите си Мъск по адрес на лидерката на АзГ.

В хода на разговора двамата отправиха тежки критики към управлението на Олаф Шолц и неговия предшественик Ангела Меркел, най-вече в сферата на енергетиката, миграцията и образованието. Лидерката на АзГ напомни, че именно по времето на Меркел Германия е отворила широко границите си, препълвайки страната с всякакви нелегални мигранти.

По-късно Вайдел разкритикува и националсоциализма и в частност Адолф Хитлер, който квалифицира като „комунист“ заради национализацията на частните предприятия, когато идва на власт.

Хитлер е бил комунист. Основал е публични компании, вдигнал е данъците и е национализирал частните предприятия, посочи Вайдел и определи себе си за „пълна противоположност“ на политиките на фюрера.

Освен това тя каза, че АзГ е единствената партия, която „може да защити евреите в Германия и съществуването на Държавата Израел“.

По темата с войната в Украйна Вайдел сподели, че много хора в Германия са обезпокоени от ескалация на конфликта и да не прерасне в ядрен сблъсък. Тя обаче счете за пагубно за германската икономика решението на Берлин да се откаже от руския газ заради началото на конфликта в Украйна.

