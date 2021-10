Нови протести и нови сблъсъци в Италия срещу здравния сертификат

© Getty Images

Полицията в италианския град Триест използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне демонстранти, протестиращи срещу здравния пропуск. От петък той е задължителен за достъп до работното място, предаде Франс прес.

Десетки полицаи в снаряжение за борба с безредици се изправиха срещу стотици демонстранти, главно докери. Веднага след като здравният пропуск стана задължителен за тях, те започнаха да блокират един от входовете на пристанището. Полицията успя да освободи подхода към пристанището след няколко часа и изтласка демонстрантите към съседен паркинг. В петък докерите бяха обявили стачка, въпреки че имат възможност да си направят тест за COVID-19 безплатно, а акцията им привлече участници и от други градове.

It is.

And then there's Italy with its Covid passport for work, using teargas and hydrants on #portualitrieste and people peaceful protests.

Pray for us. We're standing against tyranny. https://t.co/IoEH5gyg3k pic.twitter.com/FOKeEG2VqH — Irene (@Irene56668638) October 18, 2021

Здравният пропуск, който удостоверява, че притежателят му е ваксиниран, наскоро е излекуван от COVID-19 или има отрицателен тест, в петък стана задължителен в цяла Италия. Това ново изискване предизвика протестни демонстрации на Апенините, но повечето не бяха масови и не доведоха до безредици.

Ожесточени сблъсъци и протести в Рим срещу здравните сертификати

В Триест над 6500 души протестираха в петък във върховия момент на мобилизация.

Police have brought in the water cannon to try and move port workers in Trieste, Italy today who are protesting against covid mandates, workers supported by members of the public have been on strike all weekend.



Hold the line pic.twitter.com/NMh2rm4pdL — bristolblues (@BristolBlues32) October 18, 2021

Макар че 85% от италианците на възраст над 12 години са получили поне една доза ваксина, което им дава право да получат здравен пропуск, се смята, че около три милиона работещи италианци не са ваксинирани, информира БТА.

0









Копирано