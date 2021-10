Борис Джонсън почете паметта на убития депутат Дейвид Еймс

Британският премиер Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е почете паметта на депутата от Консервативната партия Дейвид Еймс, който загина, след като бе прободен с нож днес по време на среща с гласоподаватели в своя избирателен район, съобщи БТА.

"Всички наши сърца са изпълнени с потрес и тъга заради загубата на сър Дейвид Еймс, убит в черква в своя избирателен район след близо 40 години непрекъсната служба за хората в (графство) Есекс и цялото Обединено кралство", заяви Джонсън.

Нападнаха британски депутат с нож

По думите му покойникът бе "прекрасен слуга на обществото и многообичан приятел и колега", който "вярваше страстно в страната и нейното бъдеще".

