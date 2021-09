В Германия върнали жена, дошла да гласува с хиджаб и предпазна маска

Членове на избирателна комисия в Германия върнали жена, която носела хиджаб и предпазна маска на лицето си, отивайки да гласува на изборите в неделя, съобщи ДПА, като се позова на властите в град Бергхайм, близо до Кьолн.

На жената било позволено да гласува, след като подала жалба до съответните избирателни органи, заявиха днес градските власти. Видео, публикувано в "Инстаграм", показва как тя разговаря с помощници в избирателната секция.

Властите казаха, че случаят е бил недоразумение, предаде БТА.

"Според нейните собствени твърдения, служителят е приел, че забулването е недопустимо, въпреки че действията в такива случаи не са били пряко обсъждани по време на обучението му", съобщиха те.

