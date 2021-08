Евтаназираха алпака, болна от туберкулоза, след решение на съда

Британски ветеринарни инспектори умъртвиха Джеронимо - болна от туберкулоза алпака, за чийто живот се застъпиха зоозащитници и десетки хиляди граждани, подписали петиция за спасяването на животното, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.



Ветеринарни специалисти, облечени в сини престилки, с маски и очила, пристигнаха, придружени от полиция, във фермата в Западна Англия, на 175 км от Лондон, където живееше животното, разболяло се от туберкулоза по говедата. Посрещнаха ги журналисти и защитници на правата на животните, които искаха да спрат евтаназията на Джеронимо.

Алпаката бе отведена и по-късно от британското министерство на околната среда и храните потвърдиха, че е евтаназирана.

Джеронимо бе осъден на смърт, след като даде два положителни теста за туберкулоза по говедата. Стопанката му Хелън Макдоналд оспори достоверността на тестовете и настояваше за трети.

Няколко ветеринарни специалисти я подкрепиха, но по-рано този месец съдия от Висшия съд отхвърли иска на Макдоналд за временно прекратяване на изпълнението на заповедта за евтаназиране на животното и за преразглеждане на случая.

Макдоналд се обърна лично към премиера Борис Джонсън и съпругата му да помилват осъденото на смърт животно. Над 140 000 души подкрепиха петиция за спасяването му. Стопанката му е ветеринарна медицинска сестра и твърди, че животното е било с отрицателен тест за болестта при пристигането си от Нова Зеландия и че е загубила хиляди британски лири за съдебни разходи по случая.

Туберкулозата по говедата може да порази цели стада и ферми. Във Великобритания от десетилетие се практикува евтаназиране на болните животни, за да се пресече разпространението на заразата.

По официални данни над 27 000 глави добитък са били унищожени през 2020 г., за да се ограничи болестта.

My thoughts are with Helen Macdonald one of the most bravest & courageous people I know that fought a David & Goliath battle with Defra to save the life of her precious Geronimo #geronimo pic.twitter.com/SggsZ1LiTM