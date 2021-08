Горя жилищна сграда в Милано

Пожар е лумнал в късния следобед вчера в жилищна сграда в Милано. Евакуирани са били повече от 20 души. Няма жертви.

Пламъците са тръгнали от един от високите етажи и бързо са се разпространили надолу. Изгорели са и най-малко 20 автомобила, паркирани на близо. Зданието е на 20 етажа, завършено е през 2011 година, в него са живеели 70 семейства, сред които и победителят от фестивала "Санремо" за 2019 година - певецът Махмут.

Часове наред десетки пожарниакри се бориха с огъня. Напълно изгоряла е фасадата на сградата, но специалисти уверяват, че няма опасност тя да рухне.

