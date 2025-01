„Спях на пода. Тоалетната ми беше забранена“: Мъж с разказ за приятелката му насилница

Излизайки бързо от къщата и вървейки надолу по улицата, Гарет Джоунс се надява, че ще стигне до местната кръчма навреме, за да използва тоалетната.

Въпреки че имаше идеално добра баня у дома, той беше принуден да прави унизителната разходка всеки ден, защото насилникът му е забранил да ходи до тоалетната в собствения си дом.

Сара Ригби, медицинска сестра, също не позволява на Гарет да се къпе, изолира го от семейството и приятелите му и контролира финансите му.

Ригби също подбира дрехите му, като му казва да носи шапка, защото започва да оплешивява. Карала го е да яде паста за зъби преди да се целунат, оплаквайки се от лошия му дъх, пише БТВ.

Жената твърди, че е той е „твърде дебел“. Когато се хранят навън, тя поръчва неговата храна, принуждавайки го да яде салати. След това той плаща сметката.

Жената е признала за обсебващия контрол върху Гарет Джоунс в съда на Честър Краун през май миналата година. Получила е условна присъда, наказание, с което жертвата Гарет не е съгласен.

„Има стигма около мъжкото домашно насилие и смятам, че тя щеше да получи по-сурово наказание, ако беше мъж“, коментира той, цитиран от британското издание „Сън“.

„Наистина бях разочарован от присъдата. Имах самоубийствени мисли заради начина, по който тя се отнасяше с мен, а тя излезе от съда просто така“, каза още той.

Гарет и Ригби се запознават чрез приложение през юли 2021 година. Връзката им бързо става сериозна.

"Тя ме обсипа с нежност, казвайки, че има нужда от мен в живота си и че ме обича. Сара беше бляскава и забавна. По това време тя имаше пет деца и се обучаваше за медицинска сестра. Нямах деца или връзки и имах добра работа. Вероятно реших, че мога да се грижа за нея“, коментира мъжът.

След като Гарет се мести в дома ѝ през октомври, Ригби му дава само едно чекмедже за вещите му, като каза, че останалите ще трябва да се съхраняват навън. В следващите седмици той се сблъсква с нови и нови правила.

„Въпреки че аз плащах режийните сметки, както и наема, тя дори не ми даваше да си взема душ. Беше ми позволено да използвам тоалетната само по малка нужда, а за всичко останало трябваше да отида в местната фитнес зала или в кръчмата“, обяснява Гарет.

Гарет казва, че не е казал на никого какво се случва с него, притеснявайки се, че ще му се подиграват. Когато срещу него започва и физическа агресия, се обръща за помощ към неправителствена организация, която помага на мъже, жертви на домашно насилие.

