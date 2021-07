ЕС поиска обяснения от Ирак за ролята му в предизвиканата от Беларус мигрантска криза

Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел поиска от иракските власти обяснения за използването на багдадското летище за изпращане на мигранти в Беларус, откъдето те преминават незаконно в Литва, предаде Франс прес, като цитира изявление от днес на говорителката на Борел.

Жозеп Борел разговаря днес с иракския външен министър Фуад Хусейн по въпроса "какво да се направи с нарастващия брой иракски граждани, преминаващи нелегално в Литва от Беларус", се казва в изявлението, цитирано от БТА.

Въпросът е притеснителен "не само за една страна членка, а и за целия ЕС. Разчитаме на подкрепата на Ирак", заяви Борел в Туитър.

Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.



This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support.