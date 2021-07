Гърците се разбунтуваха срещу задължителната ваксинация, не искат Бил Гейтс да ги чипира

Хиляди гърци излязоха на протест в множество градове в страната в сряда, за да изразят недоволството си и несъгласието си от решението на правителството да въведе задължителна имунизация за всички, които работят в системата на здравеопазването, както и да бъде ограничен достъпът до хостели и нощни заведения за неваксинираните.

В столицата Атина полицията бе принудена да използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращите, които в даден момент започнаха да хвърлят коктейл "Молотов".

Близо 3 хил. нови случая на заразени с COVID-19 в Гърция

В пространството пред гръцкия парламент присъстваха представители на православната църква и симпатизанти на крайнодесните партии. Повечето от тях държаха плакати с надпис "Не на задължителната ваксина!" и "Не на санитарната диктатура!" Част от присъстващите заявиха пред местните медии, че цялата пандемия е от плана на Бил Гейтс Уѝлям Хѐнри Гейтс III (на английски: William Henry Gates III, по-известен като Бил Гейтс), за да "инжектира чипове" в световното население.

По последни данни около 45% от населението на Гърция е напълно ваксинирано, а над 52% имат първа доза. Целта пред гръцките власти е населението да достигне колективен имунитет от над 70% преди началото на есента, за да бъде предотвратено ново пренатоварване на здравната система в страната.

#Greece: Anti-vaccine protesters are currently clashing with police in Athens’ Syntagma Square (h/t @teacherdude): pic.twitter.com/iuSpjkFVQo