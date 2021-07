Борис Джонсън защити цветнокожите играчи на Англия, пропуснали при дузпите срещу Италия

Британският премиер Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е осъди днес расистките нападки в социалните мрежи срещу играчи на футболния тим на Англия след поражението от Италия на финала на Евро 2020, предаде Ройтерс.

Полицията съобщи, че ще разследва коментарите по адрес на цветнокожите английски играчи Маркъс Рашфорд, Джейдън Санчо и Букайо Сака, които изпуснаха снощи дузпи и това донесе победата на Италия.

It’s coming home

Играчите на английския отбор трябва да бъдат възхвалявани като герои, а не да бъдат отправяни расистки нападки срещу тях в социалните мрежи. Отговорните за тези обиди трябва да се засрамят от себе си, написа Джонсън в Туитър.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.