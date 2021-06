Природозащитници изсипаха конски тор пред сградата на "Дейли мейл" в Лондон

Британската полиция съобщи, че е арестувала петима души, след като пред сградата на таблоида "Дейли мейл" в Лондон бил изсипан един камион с конска тор, предаде Франс прес. Отговорност за акцията пое природозащитното движение "Бунт срещу унищожението" (Extinction Rebellion).

Седми човек е арестуван, след като се опитал по-късно също да изсипе тор пред друга сграда в центъра на британската столица.

Изсипаха пластмасови бутилки пред Министерството на околната среда и водите

В комюнике на екологичното движение е посочено, че са изсипани седем тона конски тор пред входа на групата, собственик на "Дейли мейл". Инициаторите недоволстват, че изданието се контролира от четирима милиардери от Обединеното кралство и че то не отразява коректно климатичната криза.

Следобед в центъра на Лондон беше организирана и демонстрация, предаде БТА.

През септември 2020 година активисти на "Бунт срещу унищожението" блокираха печатници, с което нарушиха разпространението на някои вестници.

Cut the Crap! Extinction Rebellion dump pile of (bull)shit outside Daily Mail Group offices at Northcliffe House



Join @4billionaires @killthebill_1 @united4BL @XRebellionUK and others from 12 at Parliament to #FreeThePress #FakeDemocracy #LondonProtest #ActNow pic.twitter.com/ylS0U2VPZr