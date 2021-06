Самолет катастрофира на летище „Хийтроу”

Самолет на „Бритиш Еъруейс” катастрофира на лондонското летище „Хийтроу”, съобщи Би Би Си., предавa DarikNews.

Инцидентът е станал при опит да бъде паркиран. Носът на самолета се заби в асфалта на пистата.

На борда на самолета не е имало хора, съобщиха от авиокомпанията. Превозното средствто се използвало за товари.

Говорител на „Бритиш Еъруейс” заяви: "Безопасността винаги е наш най-висок приоритет и ние разследваме случая".

Няма закъснения или анулирани полети на летището заради инцидента.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. pic.twitter.com/lCa94p1g2g