Посолството на САЩ във Ватикана развя знамето на ЛГБТ общността

Част от духовенството и жители, които живеят или работят във Ватикана, останаха озадачени, минавайки през вчерашния ден покрай посолството на Щатите. Причината е знамето на ЛГБТ общността, спуснато върху фасадата на американското дипломатическо представителство в анклава.

От посолството заявиха, че разноцветният флаг ще остане на фасата в продължение на целия месец, тъй като през юни се празнува Месец на прайда.

Посолството на САЩ в Сингапур организира Прайд, властта изпадна в потрес

Съединените щати уважават достойнството и равенството на представителите на ЛГБТ общността. Правата на ЛГБТ общността са човешки права, написаха в публикация в Туитър от американското посолство.

The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights. pic.twitter.com/Xentlnr16E