Порой наводни ивицата Газа

Проливен дъжд причини мащабно наводнение в раздираната от война ивица Газа, предаде ДПА.

Снимки от наводнени бежански лагери за разселени палестинци бяха разпространени в социалните мрежи днес, като на тях се вижда как деца газят боси във вода и кал.

Rainfall continues to flood tent encampments for displaced Palestinians in Gaza, as health authorities reported a sixth baby dying from exposure to low temperatures within two weeks.https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/ZkkwpxZxpB