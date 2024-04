Върховният лидер на Иран: Злонамереният ционистки режим, който е пълен със злоба и зло, добави още една грешка

Върховният лидер на Иран Али Хаменей Сеид Али Хосейни Хаменей е ирански духовник и настоящ върховен водач на Иран. Роден е на 19 се зарече, че "злонамереният ционистки режим на Израел ще бъде наказан".

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X Хаменей заяви:

"Самият злонамерен ционистки режим, който е пълен със злоба, зло и грешки, добави още една грешка към собствените си грешки, като започна атака срещу иранското консулство в Сирия. Консулствата и посолствата във всяка държава, в която те съществуват, се считат за земя на държавата, към която принадлежи посолството. Нападението срещу нашето консулство е като нападение срещу нашата земя... В този случай злонамереният режим е направил грешна стъпка. Той трябва да бъде наказан и ще бъде наказан", казва в обръщението си Хаменей.

В последните часове хиляди иранци излязоха по улиците на Техеран, за да отпразнуват нападението срещу Израел. Някои се включиха в празненствата с автомобили, като надуваха клаксони и развяваха знамена. Други изстрелваха фойерверки и скандираха "Смърт на Израел". Пред агенция „Ройтерс”, иранец, участващ в празненствата заяви, че нападението над Тел Авив било акт на отмъщение.

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI