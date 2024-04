17 загинали и 50 ранени при катастрофа с камион в Пакистан

Най-малко 17 души са загинали и 50 са ранени, след като вчера камион с открита каросерия, превозващ поклонници до мюсюлманско светилище по случай Ейд ал Фитр (Рамазан байрам), е паднал в дере, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

Инцидентът е станал снощи в град Хуб в югозападната провинция Белуджистан, съобщи пред агенцията представител на местната полиция.

Най-малко 17 тела са закарани в морга на частна благотворителна организация, в южния град Карачи, съобщи неин говорител.

Атентатор самоубиец се вряза в конвой в Пакистан

Повече от 50 души са настанени в болници в града, заяви Мурад Али Шад, първи министър на провинция Синд.

Инцидентът се случва в момент, когато в Пакистан милиони мюсюлмани празнуват края на свещения месец рамазан.

Лошото качество на пътищата, зле поддържаните превозни средства и слабият контрол на пътната безопасност водят ежегодно до многобройни инциденти в Пакистан, при които загиват хиляди хора, сочи официалната статистика.

Several dead after bus crash in Pakistan's Balochistan province



Up to 17 people have died, and around 50 more injured according to various local media reports, after a bus carrying around 100 pilgrims to the Shah Noorani shrine fell into a ditch. pic.twitter.com/Cjm1Wuk7SG