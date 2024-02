Хизбула уби жена в Израел. ЦАХАЛ удари в Ливан

"Жена загина, а осем души пострадаха в Северен Израел след ракетно нападение, извършено от бойци на действащата в Ливан проиранска милиция Хизбула", предаде медията от Еврейската държава нюзру.

"При атаката, станала днес от Южен Ливан, загина една жена, а осем души получиха различни по степен травми", това казаха от кметството на израелския град Цфат.

"В отговор на атаката Въоръжените сили на Еврейската държава (ЦАХАЛ) нанесоха въздушни удари в Южен Ливан. Поразени бяха 15 обекта на Хизбула, заявиха военните", цитирани от изданието.

"Според телевизия "Ал Манар", която е собственост на подкрепяната от Ислямската република терористична групировка, при операцията на ЦАХАЛ са загинали трима цивилни", посочи още нюзру.

Екипът на novini.bg припомня. Хизбула подкрепи палестинските терористи от Хамас за атаката им срещу Израел от 7 октомври.

Израелската армия: Открихме доказателства за пряко иранско финансиране на "Хамас"

"Днес лидерът на проиранската милиция Хасан Насрала заяви, че Хизбула ще спре да обстрелва Израел, когато Еврейската държава сложи край на по думите му: Геноцида срещу палестинците в ивицата Газа", предаде израелската медия мигнюз.

