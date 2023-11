Двама мъже се скриха в хладилник от атаката на Хамас на 7 октомври

Двама мъже се скриха в хладилник от атаката, извършена от палестинската терористична групировка Хамас на 7 октомври.

"Това стана ясно от публикация на потребителя на социалната мрежа "Екс" (по-рано "Туитър") Яари Коен", написа израелската медия мигнюз.

"Работещите в бензиностанция в Южен Израел – евреин и арабин – видяха как към нея се приближиха въоръжени екстремисти", посочи още изданието

"Мъжете избягаха през служебен вход и си скриха в хладилник", допълни мигнюз.

"Терористите влязоха в магазина към бензиностанцията, откриха огън и ограбиха търговския обект. Малко след членовете на Хамас излязоха, за да продължат престъпните си действия", добави цитираната медия

"Двамата мъже прекараха няколко часа в хладилника и бяха освободени от израелски военни", написа още мигнюз.

Last night, new footage was released from October 7, showing a different angle of Hamas’ Brutality.



this video, from the Magen intersection, shows the moments that the two Israeli employees open the storefront, only to see the invading Hamas terrorists. pic.twitter.com/m3gr4AP1pI