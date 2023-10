Израелски депутат към Русия: Като приключим с вашите протежета от "Хамас", ще си платите!

Представителят на управляващата израелска партия "Ликуд" Амир Вайтман изригна срещу Русия в ефир. Гневът му се дължи на подкрепата ѝ за терористите от „Хамас“. Той не спря до тук, а дори заплаши Москва с възмездие.

Преди дни Путин лично сравни действията на Израел с тези на нацистите през Втората световна война. По този повод Вайтман посочи, че Русия подкрепя враговете на Израел.

"Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената" – заяви Вайтман в интервю за контролирания от Кремъл канал RT.

Израелският политик определи терористите от „Хамас“ като нацисти и протежета на Москва.

"Наши хора бяха зверски убити от вашите протежета. Вие ще си платите за това. Вие трябва да разберете, че всичко си има своите последици. Когато някои хора подкрепят убийствата на евреи, те си плащат цената. Времето, когато евреите не можеха да се защитят, отмина", подчерта Вайтман.

"Русия подкрепя нацистите, които искат да извършат геноцид срeщу нашия народ. Чуйте ме много внимателно: ще приключим с тези нацисти, ние ще спечелим тази война. После няма да забравим това, което правите", уверява той.

