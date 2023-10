Джиджи Хадид осъди зверствата на „Хамас“: Всеки ден мечтая за свободна Палестина, но не това е начинът

Моделът Джиджи Хадид, която е с палестински корени, направи първи коментар относно войната между Израел и терористичната палестинска групировка „Хамас“.

28-годишния модел, която от години настоява за освобождението на палестинския народ, продължава да бъде ревностен защитник на правата и свободите на своите сънародници, но категорично отхвърли всяка форма на насилие срещу мирни граждани и подчерта, че това не е начинът, по който трябва да се търси справедливост.

Мислите ми са с всички засегнати от тази несправедлива трагедия. С всеки изминал ден от този конфликт се увеличива броят на невинните жертви, повечето от които са деца. Изпитвам дълбока съпричастност и състрадание към палестинската борба и живота под [израелска] окупация и това е отговорност, която поемам ежедневно, написа тя.

Сестрата на Бела Хадид обаче уточнява, че счита за необходимо да изясни на приятелите си от еврейски произход какво мисли по въпроса.

25-годишна израелка убила 5 терористи при атаката на "Хамас" в Израел

„Въпреки че тая надежди и мечти за палестинците, нито една от тях не включва нараняване на евреи, допълни моделът, като по този начин се разграничи от действията „Хамас“.

