България осъди строго терористичната атака в Тел Авив

България категорично осъжда вчерашната терористична атака в Тел Авив, Израел, насочена срещу цивилни. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Туитър.

"Желаем бързо възстановяване на ранените и изразяваме дълбока загриженост от нарастващия брой случаи на насилие и екстремизъм", допълват от министерството.

Най-малко трима души са били ранени при стрелба в центъра на Тел Авив

Както вече писахме, мъж открил огън в централната част на Тел Авив вчера и рани най-малко трима души, преди да бъде "неутрализиран" от израелската полиция. Терористичният акт в Тел Авив стана повод за критики към премиера Бенямин Ненатяху

strongly condemns yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, targeting civilians. Wishing a full & quick recovery to those hurt, we express our deep concern by the increasing number of cases of violence & extremism, and urge the parties to refrain from further use of violence