Десетки арестувани по време на протести в Израел

22-ма души бяха арестувани днес в Израел по време на поредните протести срещу правителството на Бенямин Нетаняху, предаде местното издание мигнюз.

Полицията в Тел Авив задържа 15 демонстранти. Във видео, разпространено в Туитър, се вижда как служител на реда хваща участник в акцията и му прилага задушаваща хватка. "Полицаят едва не го уби. Не искам да живея в Иран", това заяви актрисата Алона Саар, която бе сред протестиращите в столицата на еврейската държава.

"Поне седем души бяха арестувани в Ерусалим", добави мигнюз.

Днешните демонстрации в двата най-главни града в Израел са част от продължаващите протести срещу плановете на правителството на Бенямин Нетатяху за юридическа реформа. Проектът на кабинета предвижда даване на повече правомощия на изпълнителната власт за сметка на съдебната.

Днес премиерът малко преди за отлети за Рим заяви: Ние сме готови за диалог, но анархистите искат да разрушат страната ни.

"Нетаняху лъже. Правителството никога не е изразявало своята готовност за диалог. Анархисти са високопоставените министри, които се опитват да запалят гражданска война в нашата страна", това заяви лидерът на опозицията Яир Лапид.

Protestors in Tel Aviv share this video of a forceful police arrest of a demonstrator in the anti-government protests in the city, close to the blocked Ayalon highway.

Protestors shout "Shame" at the police officers making the arrest... pic.twitter.com/TeChpiOjwj