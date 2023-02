Иран показа първата си подземна военновъздушна база, наричана "Орел 44", съобщиха ирански медии, цитирани от агенциите.

"Това е една от най-важните авиобази на армията. Тя разполага с крилата ракети с голям обсег и е построена в земните недра", отбелязва иранската официална осведомителна агенция ИРНА.

Също днес Иран представи и два нови спътника "Нахид 2" и "Толо 3", съобщи полуофициалната агенция Фарс.

По нейни данни "Нахид 2" е телекомуникационен спътник, който ще може да бъде използван в продължение на две години. Предполага се, че ще бъде изведен в околоземна орбита на височина от 500 км над земната повърхност.

Другият спътник, "Толо 3", ще бъде най-големият и тежък сателит, строен на територията на Ислямската република. Той тежи не по-малко от 100 кг.

Иранските специалисти показаха и първи снимки от космоса, направени от иранския спътник "Хайям", който беше изстрелян на 9 август миналата година от космодрума Байконур. Фарс отбеляза, че фотоизображенията скоро ще бъдат предоставени на разположение иранските картографи, за да могат да ги използват в работата си.

Иран постави началото на космическата си програма през 2004 г. Ислямската република е сред деветте страни в света, произвеждащи спътници, редом с държави като САЩ и Русия. Иран е и една от 24-те страни при учредяването през 1959 г. на Комитета на ООН по използването на космоса за мирни цели.

През 2017 г. в Иран беше открит Космическият център "Имам Хомейни", който се използва за нуждите на местната аерокосмическа промишленост. Центърът може да осъществява подготовка, изстрелване, управление и следене при полет на космически апарати в ниска околоземна орбита.

