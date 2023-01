Стрелба по посолството на Азербайджан в Иран, един загина

Един охранител е бил убит при въоръжено нападение срещу посолството на Азербайджан в Иран, съобщиха от външното министерство на страната.

В резултат на атаката този петък има и няколко ранени.

Според азербайджанската медия Trend.az убитият е ръководителят на службата за сигурност на дипломатическата мисия Орхан Асгаров. Двама служители от охраната на посолството са ранени, а нападателят е задържан.

Извършителят е стрелял с "Калашников" по сградата на мисията на Азербайджан в Техеран, съобщи външното министерство в Баку. В момента се провежда разследване.

Седем убити при две атаки в Иран

Иран и Азербайджан имат обща граница, а в Ислямската република живее голям брой етническо азербайджанско население.

От началото на масовите протести в Иран през септември 2022 г. досега репресивният режим на върховния лидер Али Хаменей няколко пъти заплашваше Баку с ескалация, така както отправяше заплахи към „чуждите врагове“ САЩ, Саудитска Арабия и Израел.

