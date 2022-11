Три жертви и 23 ранени при самоубийствена атака в Пакистан

Най-малко трима души загинаха при самоубийствена атака в Югозападен Пакистан, предаде ДПА, като се позова на пакистански официални представители.

"Най-малко един полицай и дете загинаха при самоубийствената атака", каза местен полицейски служител. Двадесет и трима души, включително 20 полицаи, са били ранени, добави той.

Нападението беше извършено с рикша в столицата на провинция Белуджистан срещу камион, превозващ полицаи, които щели да охраняват пункт за ваксинация срещу полиомиелит. Експлозията е засегнала и кола, в която пътувало семейство.

Пакистанската талибанска групировка "Техрик е талибан Пакистан" (ТТП), пое отговорността за атаката. В изявление на групировката се казва, че атаката е била извършена в отмъщение за смъртта на бивш говорител на талибаните, убит през август, посочва Асошиейтед прес. Тя беше извършена само два дни след като ислямистката групировка обяви, че прекратява продължило месеци спиране на огъня и нареди на бойците си да започнат да извършват атаки в цялата страна.

Трима загинали и десетки ранени при автобусна катастрофа в Северна Турция

Белуджистан е най-голямата по площ провинция на Пакистан. Тя граничи с Афганистан и Иран и редовно е вземана под прицел от ислямистки бойци, религиозни групировки и националистки сепаратисти. ТТП е организация, в която са обединени повече от десет ислямистки военни групировки, действащи в Пакистан и е тя е отговорна за смъртта на около 80 000 души.

Suicide bombing attack on Pakistani Frontier Corps forces in Quetta, Balochistan. Over 6 killed and 25 injured. The attack comes 48 hours after Tehreek I Taliban Pakistan announced end of ceasefire and asked their commanders to begin attacks in Pakistan. pic.twitter.com/v4zsMG5rtZ