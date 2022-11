Американски самолет изрисува пенис над руска база в Сирия

Екипажът на американски военен самолет изпълни дръзка маневра в близост до базата на Русия в Сирия във вторник през нощта, пише Politico.

Самолет за презареждане KC-135 Stratotanker нарисува "небесен пенис" в околностите на сирийския Тартус – военноморската база на Кремъл в Средиземно море.

Не е известно дали самолетът е излетял от Крит, за да зареди с гориво изтребители, или пилотите просто са имали една задача - да подразнят руския военен персонал на земята.

Средиземно море беше обект на близка среща между три самолета на ВМС на САЩ и руски самолети през февруари, в дните преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна.

A US military plane "painted a penis" in the sky near a Russian airbase, La Repubblica.



A KC-135 Stratotanker refueling plane remained for almost two hours east of Cyprus on Tuesday, in front of the Syrian base of Tartus, a stronghold of Moscow.



